Беглого фигуранта кредитной аферы на 1,8 млрд тенге вернули в Казахстан
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Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызстана казахстанца, подозреваемого в крупном хищении денежных средств у граждан и банков.
По данным следствия, в 2022-2024 годах трое граждан Казахстана создали организованную преступную группу и разработали схему получения заведомо невозвратных кредитов.
Для реализации схемы они привлекали граждан, на которых оформлялись банковские займы якобы для покупки автомобилей. После этого транспортные средства продавались, а полученные деньги участники группы тратили на личные нужды.
Также использовалась другая схема мошенничества – оформление кредитов на несуществующие автомобили. Для этого фиктивные транспортные средства незаконно регистрировались в "СпецЦОНе" Алматы как якобы ввезенные из Кыргызстана, после чего на их "покупку" оформлялись банковские займы.
В результате действий группы ущерб двум финансовым организациям и 77 потерпевшим составил более 1,8 млрд тенге.
Двое участников группы уже находятся под судом, третий после совершения преступлений скрылся и был объявлен в розыск.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в Кыргызстане и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.
Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее беглого лидера ОПГ спустя 17 лет вернули в Казахстан.
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