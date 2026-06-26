Беглого фигуранта кредитной аферы на 1,8 млрд тенге вернули в Казахстан

Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызстана казахстанца, подозреваемого в крупном хищении денежных средств у граждан и банков.

По данным следствия, в 2022-2024 годах трое граждан Казахстана создали организованную преступную группу и разработали схему получения заведомо невозвратных кредитов.

Для реализации схемы они привлекали граждан, на которых оформлялись банковские займы якобы для покупки автомобилей. После этого транспортные средства продавались, а полученные деньги участники группы тратили на личные нужды.

Также использовалась другая схема мошенничества – оформление кредитов на несуществующие автомобили. Для этого фиктивные транспортные средства незаконно регистрировались в "СпецЦОНе" Алматы как якобы ввезенные из Кыргызстана, после чего на их "покупку" оформлялись банковские займы.

В результате действий группы ущерб двум финансовым организациям и 77 потерпевшим составил более 1,8 млрд тенге.

Двое участников группы уже находятся под судом, третий после совершения преступлений скрылся и был объявлен в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в Кыргызстане и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее беглого лидера ОПГ спустя 17 лет вернули в Казахстан.

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