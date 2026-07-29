Токаев: Основная миссия «Игр будущего» - объединять людей и вдохновлять на новые свершения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия международного турнира «Игры будущего 2026» рассказал о масштабных цифровых проектах страны и обратился к участникам соревнований, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта отражает стратегический выбор Казахстана в пользу цифрового будущего.

По словам Токаева, благодаря государственной программе AI-Sana сотни тысяч молодых казахстанцев уже получили необходимые знания, навыки и компетенции в сфере искусственного интеллекта.

Он также сообщил, что осенью в Астане откроется Университет искусственного интеллекта, а также пройдет международный фестиваль фильмов, созданных с помощью нейросетей. Кроме того, в следующем году столица Казахстана примет чемпионат мира под эгидой Международной федерации киберспорта.

«И это лишь малая часть масштабных проектов и начинаний, реализуемых в нашей стране», - подчеркнул Глава государства.

Обращаясь к молодым людям, присутствующим на церемонии, Президент отметил, что их знания, талант, упорный труд и решительность являются прочной основой будущего.

«Дорога, ведущая к новым высотам прогресса, будет нелегкой. Тем не менее дорогу осилит идущий. А путешествие становится легче, когда проходишь этот путь бок о бок с единомышленниками и надежными друзьями», - сказал Токаев.

Президент выразил уверенность, что участники турнира смогут проявить свои лучшие качества, обрести новых друзей и наметить совместные перспективные проекты.

«Каждый из участников Игр прошел серьезную подготовку и заслуженно представляет свою команду. Уверен, в ходе состязаний вы проявите свои лучшие качества, обретете новых друзей и вместе наметите много перспективных проектов. Ведь основная миссия «Игр будущего» - по-настоящему объединять людей и вдохновлять их на новые свершения», - заявил он.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул особую роль спорта в укреплении международного сотрудничества.

«Большой спорт всегда служил важной опорой для взаимодействия разных культур, сближения народов и государств. Поэтому в условиях нарастающих глобальных вызовов такие уникальные проекты, как "Игры будущего", обретают еще большее значение», - заключил Президент.

Президент России Владимир Путин оценил вклад Токаева в проведение «Игр Будущего».

Казахстан на турнире представят 11 команд, а также отдельные спортсмены.

Напомним, для участия в волонтерской программе турнира поступило более 1400 заявок. По итогам отбора 800 волонтеров вошли в основной состав.

Общий призовой фонд турнира составит 4 млн 650 тысяч долларов США. При этом более половины бюджета «Игр будущего» сформировано за счет спонсорских средств.