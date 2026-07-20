Сборная Казахстана успешно выступила на Международной олимпиаде по экономике (International Economics Olympiad, IEO 2026), завоевав пять медалей. Интеллектуальное соревнование проходило с 12 по 20 июля в китайском городе Сучжоу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство просвещения РК.

В этом году в олимпиаде приняли участие около 300 школьников из 61 страны мира. По итогам состязаний казахстанская команда завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

Золотую медаль завоевал ученик 11 класса NIS района Нура города Астаны Мухтархан Батырхан. Он стал двукратным победителем Международной олимпиады по экономике.

Серебряными призерами стали:

Динмухаммед Кемелов – ученик 11 класса NIS Медеуского района Алматы;

– ученик 11 класса NIS Медеуского района Алматы; Альтаир Жапаров – ученик 11 класса NIS Медеуского района Алматы;

– ученик 11 класса NIS Медеуского района Алматы; Аружан Султанбек – ученица 11 класса Международной школы «Мирас» в Алматы.

Бронзовую медаль завоевал ученик 10 класса NIS Медеуского района Алматы Темирлан Куанышбек.

Международная олимпиада по экономике (IEO) считается одним из самых престижных мировых соревнований для школьников в области экономики, финансов и бизнеса. Участники демонстрируют не только теоретические знания, но и навыки анализа, принятия решений и решения практических кейсов.

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