Казахстанская сборная выиграла пять медалей на IEO-2026
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Сборная Казахстана успешно выступила на Международной олимпиаде по экономике (International Economics Olympiad, IEO 2026), завоевав пять медалей. Интеллектуальное соревнование проходило с 12 по 20 июля в китайском городе Сучжоу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство просвещения РК.
В этом году в олимпиаде приняли участие около 300 школьников из 61 страны мира. По итогам состязаний казахстанская команда завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.
Золотую медаль завоевал ученик 11 класса NIS района Нура города Астаны Мухтархан Батырхан. Он стал двукратным победителем Международной олимпиады по экономике.
Серебряными призерами стали:
- Динмухаммед Кемелов – ученик 11 класса NIS Медеуского района Алматы;
- Альтаир Жапаров – ученик 11 класса NIS Медеуского района Алматы;
- Аружан Султанбек – ученица 11 класса Международной школы «Мирас» в Алматы.
Бронзовую медаль завоевал ученик 10 класса NIS Медеуского района Алматы Темирлан Куанышбек.
Международная олимпиада по экономике (IEO) считается одним из самых престижных мировых соревнований для школьников в области экономики, финансов и бизнеса. Участники демонстрируют не только теоретические знания, но и навыки анализа, принятия решений и решения практических кейсов.
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