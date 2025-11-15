Казахстанская таеквондистка рассказала о борьбе за бронзу на Исламских играх
Казахстанская таеквондистка Камила Аймукашева прокомментировала результат выступления на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
Спортсменка завоевала бронзовую медаль. В весовой категории до 57 кг в финале она выступила против представительницы Гамбии Марии Марчлински. Встреча завершилась со счётом 2:1.
"Бой получился напряжённым. Во втором раунде я будто немного расслабилась — даже не знаю, что произошло. Можно было закрыть поединок за два раунда, но пришлось драться до конца третьего. Конечно, я очень рада. Хотелось более высокого результата, хотелось золото, но и бронза — это тоже большой труд. Поэтому я действительно счастлива, что мне удалось завоевать бронзовую медаль для нашей сборной", - сказала спортсменка.
Прокомментировав прошедшие поединки, она отметила, что все схватки на Играх были сложными.
"Первый - потому что он первый: только начинаешь турнир, входишь в ритм. Второй и третий тоже были непростыми, соперницы были титулованными. Во втором бою я выиграла у бронзовой призёрки чемпионата мира, который прошёл буквально две недели назад. В третьем поединке соперницей была представительница Турции — двухкратная призёрка Олимпийских игр и призёр чемпионатов мира. С ней было тяжеловато: всё-таки опыт, и сил местами не хватало. Но я рада, что получилось с ними встретиться — это тоже ценный опыт. Дальше будем работать и в будущем обязательно будем их выигрывать".
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
