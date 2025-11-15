  • 15 Ноября, 18:48

Казахстанская таеквондистка вышла в полуфинал Игр исламской солидарности

Сегодня, 18:20
АВТОР
62
Фото: Нұрғали Жұмағазы

Казахстанская таеквондистка Камила Аймукашева вышла в полуфинал Игр исламской солидарности в весовой категории до 57 кг, передает BAQ.KZ.

В четвертьфинальном поединке Аймукашева одержала победу над бронзовой призёркой чемпионата мира, представительницей Иордании Фадией Хирфан.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.

