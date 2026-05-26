Казахстанские борцы пополнили медальную копилку на турнире во Вьетнаме

Сборная Казахстана по борьбе завоевала ещё четыре медали на молодежном чемпионате Азии в Дананге.

В этот день завершились соревнования по женской борьбе, а также начались поединки у борцов вольного стиля.

Золотую медаль выиграл Майис Алиев. Он стал победителем в весовой категории до 70 кг.

Серебряные награды завоевали:

Еламан Амангельды (до 57 кг);

Алтын Шагаева (до 57 кг);

Тыныс Дубек (до 62 кг).

Отметим, что в копилке страны теперь 16 медалей: 4 золотые, 8 серебряных и 4 бронзовые.

Ранее сообщалось, что Айбек Айтбеков (до 60 кг), Ислам Евлоев (до 97 кг) и Шугыла Омирбек (до 55 кг) взяли золотые медали на турнире.

