Казахстанские борцы пополнили медальную копилку на турнире во Вьетнаме
Сегодня 2026, 10:15
122Фото: Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана
Сборная Казахстана по борьбе завоевала ещё четыре медали на молодежном чемпионате Азии в Дананге.
В этот день завершились соревнования по женской борьбе, а также начались поединки у борцов вольного стиля.
Золотую медаль выиграл Майис Алиев. Он стал победителем в весовой категории до 70 кг.
Серебряные награды завоевали:
- Еламан Амангельды (до 57 кг);
- Алтын Шагаева (до 57 кг);
- Тыныс Дубек (до 62 кг).
Отметим, что в копилке страны теперь 16 медалей: 4 золотые, 8 серебряных и 4 бронзовые.
Ранее сообщалось, что Айбек Айтбеков (до 60 кг), Ислам Евлоев (до 97 кг) и Шугыла Омирбек (до 55 кг) взяли золотые медали на турнире.
