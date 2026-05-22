Эльдар Биримбай занял третье место на чемпионате Азии по таеквондо

Казахстанский таеквондист Эльдар Биримбай завоевал бронзу на чемпионате Азии в Монголии.

Сборная Казахстана по таеквондо продолжает успешное выступление на чемпионате Азии, который проходит в Улан-Баторе. Команда завоевала уже вторую медаль турнира.

Бронзовую награду принес Казахстану Эльдар Биримбай. Он выступал в весовой категории до 74 килограммов и занял третье место.

В полуфинале казахстанский спортсмен встретился с иранцем Амиром Бахтиари. Поединок завершился победой соперника со счётом 2:0, что не позволило Биримбаю выйти в финал.

Таким образом, спортсмен завершил континентальное первенство с бронзовой медалью.

Ранее ещё одну бронзу для Казахстана завоевал Еркебулан Енсегенов, который выступал в весовой категории до 54 килограммов.

