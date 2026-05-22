Эльдар Биримбай занял третье место на чемпионате Азии по таеквондо
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанский таеквондист Эльдар Биримбай завоевал бронзу на чемпионате Азии в Монголии.
Сборная Казахстана по таеквондо продолжает успешное выступление на чемпионате Азии, который проходит в Улан-Баторе. Команда завоевала уже вторую медаль турнира.
Бронзовую награду принес Казахстану Эльдар Биримбай. Он выступал в весовой категории до 74 килограммов и занял третье место.
В полуфинале казахстанский спортсмен встретился с иранцем Амиром Бахтиари. Поединок завершился победой соперника со счётом 2:0, что не позволило Биримбаю выйти в финал.
Таким образом, спортсмен завершил континентальное первенство с бронзовой медалью.
Ранее ещё одну бронзу для Казахстана завоевал Еркебулан Енсегенов, который выступал в весовой категории до 54 килограммов.
Читайте также:
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 мая
- Клиника сделала заявление после смерти Сауле Базархан
- "Три часа мы ничего не знали": сноха Сауле Базархан заявила о странных обстоятельствах смерти мамы
- Трамп вновь допустил возможность нахождения у власти после 2029 года
- Особенные выпускники получили профессии в Астане