Казахстанские дзюдоисты Шерзод Давлатов и Ержан Еренкаипов вышли в финал Игр исламской солидарности и поборются за золотые медали, передает BAQ.KZ.

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов Шерзод Давлатов одержал победу над представителем Египта Махмудом Хуссейном.

Фото: Нұрғали Жұмағазы

Ержан Еренкаипов, выступающий в весе до 66 килограммов, оказался сильнее представителя Объединённых Арабских Эмиратов Нармандаха Баянмуха.

Самалай Ергалиева, соревнующаяся в весе до 63 килограммов, продолжит борьбу за бронзовую медаль. В полуфинале она уступила Адиле Кочконбаевой из Кыргызстана.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.

Материал подготовлен при поддержке НОК РК, Корпоративного фонда "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" и АО "Самрук-Қазына".