Казахстанские дзюдоисты успешно продолжают выступление на Играх Исламской солидарности в Эр-Рияде. Сразу два спортсмена сборной страны пробились в финалы своих весовых категорий, передает BAQ.KZ.

В весе до 78 килограммов в финал вышла Аруна Джангельдина, которая в полуфинале уверенно победила представительницу Туниса Аржи Агуеб. Эта победа гарантировала Казахстану как минимум серебряную медаль.

Фото: Нұрғали Жұмағазы

Также путевку в финал завоевал Мади Амангельды, выступающий в мужской категории. В полуфинале он оказался сильнее Нугзари Таталашвили, представляющего ОАЭ. Его выход в решающую стадию обеспечил Казахстану ещё одну медаль.

Таким образом, сборная Казахстана продолжает уверенно наращивать успехи в турнире, добавляя новые финалы и награды в копилку страны.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).