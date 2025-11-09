Казахстанские дзюдоисты вышли в финалы Игр Исламской солидарности
Казахстанские дзюдоисты успешно продолжают выступление на Играх Исламской солидарности в Эр-Рияде. Сразу два спортсмена сборной страны пробились в финалы своих весовых категорий, передает BAQ.KZ.
В весе до 78 килограммов в финал вышла Аруна Джангельдина, которая в полуфинале уверенно победила представительницу Туниса Аржи Агуеб. Эта победа гарантировала Казахстану как минимум серебряную медаль.
Фото: Нұрғали Жұмағазы
Также путевку в финал завоевал Мади Амангельды, выступающий в мужской категории. В полуфинале он оказался сильнее Нугзари Таталашвили, представляющего ОАЭ. Его выход в решающую стадию обеспечил Казахстану ещё одну медаль.
Таким образом, сборная Казахстана продолжает уверенно наращивать успехи в турнире, добавляя новые финалы и награды в копилку страны.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
