Казахстанские гидрогеологи повысили квалификацию в США

Специалисты из Казахстана изучают в США передовые технологии управления подземными водами.

Обучение проходит в рамках сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК с Геологической службой США.

Группа отечественных гидрогеологов посетила город Бойсе, где ознакомилась с работой учебного центра подземных вод при Научном центре водных ресурсов штата Айдахо. Казахстанским специалистам показали современные системы мониторинга, методы моделирования и технологии защиты подземных источников воды.

В программу также вошли научные встречи, технические семинары и практические обсуждения по вопросам гидрогеологии и эффективного управления водными ресурсами. Отмечается, что все расходы на обучение взяла на себя американская сторона.

"Данный опыт позволит повысить квалификацию отечественных специалистов в области гидрогеологии, внедрить современные технологии управления подземными водами и укрепить профессиональное сотрудничество с экспертами из США", – отметил заместитель председателя правления национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» Даир Ибраев. Ранее Казахстан впервые в Центральной Азии запустил технологии искусственного дождя.