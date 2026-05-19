Казахстанские гидрогеологи повысили квалификацию в США

Сегодня 2026, 09:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство водных ресурсов и ирригации РК Сегодня 2026, 09:06
Сегодня 2026, 09:06
121
Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Специалисты из Казахстана изучают в США передовые технологии управления подземными водами.

Обучение проходит в рамках сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК с Геологической службой США.

Группа отечественных гидрогеологов посетила город Бойсе, где ознакомилась с работой учебного центра подземных вод при Научном центре водных ресурсов штата Айдахо. Казахстанским специалистам показали современные системы мониторинга, методы моделирования и технологии защиты подземных источников воды.

В программу также вошли научные встречи, технические семинары и практические обсуждения по вопросам гидрогеологии и эффективного управления водными ресурсами. Отмечается, что все расходы на обучение взяла на себя американская сторона.

"Данный опыт позволит повысить квалификацию отечественных специалистов в области гидрогеологии, внедрить современные технологии управления подземными водами и укрепить профессиональное сотрудничество с экспертами из США", – отметил заместитель председателя правления национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» Даир Ибраев.
Ранее Казахстан впервые в Центральной Азии запустил технологии искусственного дождя.
 
Читайте также:

Самое читаемое

Наверх