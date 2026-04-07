Казахстанские гимнасты завоевали медали на этапе Кубка мира в Каире
Серебро завоевал алматинец гимнаст Асан Салимов в дисциплине «опорный прыжок»
Национальная сборная Казахстана успешно выступила на четвертом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в Каире (Египет), сообщает BAQ.KZ.
В составе национальной сборной Казахстана спортсмены из Алматы завоевали несколько наград. В частности, Асан Салимов стал серебряным призёром в упражнении «опорный прыжок», показав уверенное выступление в финале.
Напомним, ранее на этом этапе отличились Зейнолла Идрисов и Нариман Курбанов. В упражнениях на коне Идрисов набрал 14,566 балла и завоевал серебряную медаль, а Курбанов с таким же результатом стал бронзовым призёром. Победу в этой дисциплине одержал Гамлет Манукян из Армении, получивший 14,800 балла.
По данным источника, в этапе Кубка мира приняли участие около 70 спортсменов из более чем 30 стран.
