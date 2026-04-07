  • Главная
  • Новости
  • Казахстанские гимнасты завоевали медали на этапе Кубка мира в Каире

Сегодня 2026, 16:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz
Фото: olympic.kz

Национальная сборная Казахстана успешно выступила на четвертом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в Каире (Египет), сообщает BAQ.KZ

В составе национальной сборной Казахстана спортсмены из Алматы завоевали несколько наград. В частности, Асан Салимов стал серебряным призёром в упражнении «опорный прыжок», показав уверенное выступление в финале.

Напомним, ранее на этом этапе отличились Зейнолла Идрисов и Нариман Курбанов. В упражнениях на коне Идрисов набрал 14,566 балла и завоевал серебряную медаль, а Курбанов с таким же результатом стал бронзовым призёром. Победу в этой дисциплине одержал Гамлет Манукян из Армении, получивший 14,800 балла.

По данным источника, в этапе Кубка мира приняли участие около 70 спортсменов из более чем 30 стран.

Самое читаемое

Наверх