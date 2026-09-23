Казахстанские IT-компании получили приоритет при закупках «Самрук-Қазына»

Казахстанские IT-компании смогут в приоритетном порядке поставлять свои цифровые решения организациям группы «Самрук-Қазына». Новый механизм закупок начал действовать с 21 сентября 2026 года, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

Для этого Astana Hub сформирует специальный реестр отечественных IT-компаний и их готовых продуктов. Организации группы «Самрук-Қазына» смогут закупать определенные IT-работы и услуги у резидентов, включенных в этот список. Закупки будут проходить по упрощенной схеме – через запрос ценовых предложений среди резидентов Astana Hub.

Кроме того, планируется объединить информационные системы закупок «Самрук-Қазына» и Astana Hub. Благодаря этому часть процедур автоматизируют, а срок заключения договоров планируют сократить до 10 рабочих дней.

Какие именно товары, работы и услуги будут закупаться по новому механизму, определит Экспертный совет по информационным технологиям «Самрук-Қазына» по согласованию с Astana Hub.

«Новый механизм позволит сократить путь от разработки продукта до его внедрения в крупнейших организациях квазигосударственного сектора. Мы рассчитываем, что это станет дополнительным стимулом для развития казахстанских IT-компаний, масштабирования их решений и формирования устойчивого внутреннего рынка цифровых продуктов», – отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов.

Новый порядок пока запускается как пилотный проект и будет действовать до 1 июля 2027 года.

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