Будущим специалистам по ИИ оплатят обучение: Astana Hub открыл прием заявок
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Astana Hub принимает заявки в программу Alem AI Talent Lab для абитуриентов бакалавриата, которые хотят развиваться в сфере искусственного интеллекта, науки и технологического предпринимательства. Подать заявку можно до 23 августа включительно.
Кто может принять участие
Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих на направления, связанные с математикой, информатикой и физикой.
При отборе будут учитывать мотивацию кандидатов, успеваемость и достижения на олимпиадах.
Первый поток Alem AI Talent Lab Astana Hub реализует совместно с Qazaq AI Research University.
Что получат студенты
Программа предусматривает финансирование обучения в течение трех лет.
Уже с первого курса участники смогут погрузиться в профессиональную среду и заниматься исследованиями и разработкой технологий.
Студентам предоставят доступ к:
- исследовательской инфраструктуре;
- GPU-мощностям;
- наставникам с международным опытом;
- работе с учеными и основателями технологических компаний;
- международным образовательным и исследовательским возможностям.
Среди наставников программы – исследователи, авторы патентов и руководители зарубежных университетов.
Какие международные возможности открывает программа
Участники Alem AI Talent Lab смогут получить опыт взаимодействия с университетами и исследовательскими центрами США, Европы, Китая и Японии.
Для наиболее сильных студентов предусмотрены зарубежные стажировки, академическая мобильность и участие в международных научных конференциях.
Как работает программа
В Alem AI Talent Lab заложен принцип долгосрочной поддержки талантов. На старте студент получает необходимые ресурсы для обучения и профессионального развития.
В дальнейшем, после достижения профессионального успеха, часть его финансового потенциала возвращается в программу. Эти средства направляются на поддержку следующих участников.
«Сегодня конкуренция в сфере искусственного интеллекта – это прежде всего конкуренция за таланты. Поэтому важно поддерживать молодых людей в тот момент, когда формируется их профессиональный путь», – отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.
Прием заявок в Alem AI Talent Lab открыт до 23 августа включительно.
Ранее сообщалось, что почти 100 тысяч казахстанцев завершили онлайн-обучение на платформе профессиональных курсов Skills Enbek за первые семь месяцев 2026 года. Сертификаты получили 99,5 тыс. человек, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Всего за время работы платформы на ней зарегистрировались более 1,3 млн пользователей. С начала текущего года к онлайн-обучению присоединились 143,4 тыс. человек. Общее количество выданных сертификатов достигло 1,29 млн.
Особое внимание уделяется обучению социально уязвимых категорий населения. За январь-июль курсы Skills Enbek завершили 38,2 тыс. безработных казахстанцев, в том числе 10,2 тыс. молодых людей в возрасте от 16 до 34 лет.
Сейчас на платформе доступны 636 онлайн-курсов, из которых 446, или почти три четверти, можно пройти бесплатно. Продолжительность программ составляет от двух до 80 часов. Кроме собственных курсов, пользователям доступны образовательные программы партнеров платформы – Fluent Education и «Яндекс Казахстан».
Наибольшей популярностью пользуются практические и социально ориентированные направления. Лидером по количеству выданных сертификатов стал курс «Кассир» – его завершили 12 007 человек. В числе востребованных также «Курс по финансовой грамотности», «Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении» и «Введение в социальную работу».
Отдельное внимание на платформе уделяется инклюзивному обучению. Для пользователей с нарушением слуха разработан курс «Основы шитья с использованием языка жестов и искусственного интеллекта». На него зарегистрировались 302 человека, 132 из них уже завершили обучение и получили сертификаты.
Кроме того, Skills Enbek внедряет технологии виртуальной реальности. С помощью VR-сценариев слушатели могут не только изучать теорию, но и отрабатывать практические навыки в безопасной среде.
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