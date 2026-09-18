Казахстанские перевозчики смогут забирать грузы из морских портов Турции

Казахстанские перевозчики получили возможность загружать грузы в морских портах Турции для их дальнейшей доставки в Казахстан. Соответствующая договоренность достигнута на заседании Казахстанско-Турецкой смешанной комиссии по автомобильному транспорту в Анталье.

Стороны обсудили развитие международных автомобильных перевозок и транзита между двумя странами.

Одним из решений стало снятие количественных ограничений на электронные разрешения. Это позволит перевозчикам гибче планировать международные рейсы с учетом объемов грузоперевозок.

Кроме того, казахстанским перевозчикам предоставили возможность забирать в морских портах Турции транзитные грузы, следующие далее в Казахстан.

Начиная с 2026 года Казахстан и Турция будут ежегодно обмениваться по 3 тыс. разрешений на перевозку таких грузов.

Участники заседания также договорились продолжить работу по развитию двусторонних и транзитных автомобильных перевозок между странами.

Читай также:

Перевозки по Среднему коридору выросли на 22% за восемь месяцев

В стране начали тестировать "умную" систему перевозки багажа