Казахстанские перевозчики смогут забирать грузы из морских портов Турции
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Казахстанские перевозчики получили возможность загружать грузы в морских портах Турции для их дальнейшей доставки в Казахстан. Соответствующая договоренность достигнута на заседании Казахстанско-Турецкой смешанной комиссии по автомобильному транспорту в Анталье.
Стороны обсудили развитие международных автомобильных перевозок и транзита между двумя странами.
Одним из решений стало снятие количественных ограничений на электронные разрешения. Это позволит перевозчикам гибче планировать международные рейсы с учетом объемов грузоперевозок.
Кроме того, казахстанским перевозчикам предоставили возможность забирать в морских портах Турции транзитные грузы, следующие далее в Казахстан.
Начиная с 2026 года Казахстан и Турция будут ежегодно обмениваться по 3 тыс. разрешений на перевозку таких грузов.
Участники заседания также договорились продолжить работу по развитию двусторонних и транзитных автомобильных перевозок между странами.
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