Казахстанские спортсмены успешно стартовали на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде. Представители национальной сборной по плаванию показали высокие результаты и продолжат борьбу за медали, передает BAQ.KZ.

Софья Сподаренко, Адильбек Мусин и Глеб Коваленя преодолели квалификационный этап на дистанции 50 метров вольным стилем и поборются за выход в финал соревнований.

Еще один представитель Казахстана, Айбат Мырзамуратов, успешно выступил на дистанции 100 метров брассом, обеспечив себе место в полуфинале.

Ранее казахстанские пловцы также вышли в три полуфинала на дистанции 50 метров баттерфляем, подтвердив высокий уровень подготовки национальной команды.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.

Материал подготовлен при поддержке НОК РК, Корпоративного фонда "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" и АО "Самрук-Қазына".