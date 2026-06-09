Казахстанские пловцы завоевали четыре медали на турнире в США
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстана по плаванию успешно выступила на международном турнире в американском Фуллертоне, завоевав четыре медали, передает BAQ.KZ.
Главным героем соревнований в составе казахстанской команды стал Айбат Мырзамуратов. Он поднялся на высшую ступень пьедестала на дистанции 100 метров брассом, показав результат 1 минута 3,33 секунды. Кроме того, спортсмен стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев ее за 23,02 секунды.
Еще одну серебряную награду Казахстану принес Даниил Чужинов. В заплыве на 200 метров комплексным плаванием он финишировал вторым с результатом 2 минуты 9,20 секунды.
Бронзовую медаль в копилку национальной команды добавил Артур Миронов, занявший третье место на дистанции 100 метров брассом. Его результат составил 1 минуту 3,76 секунды.
Таким образом, казахстанские спортсмены завершили турнир в США с одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой медалью.
Читай также:
Казахстанские гребцы выиграли 20 золотых медалей на чемпионате Азии
Казахстан завоевал 12 медалей на турнире по борьбе в Монголии
Самое читаемое
- Казахстанцы могут заранее рассчитать размер будущей пенсии
- Для первоклассников вводят программу языковой адаптации на казахском языке
- Бектенов проверил новые заводы: какую продукцию теперь будут выпускать в столице
- Три человека погибли, двое пострадали: в Арыси задержана подозреваемая в смертельном ДТП
- "Бумажное" исполнение ЧСИ отменено в Жамбылской области