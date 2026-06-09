Казахстанские пловцы завоевали четыре медали на турнире в США

Сборная Казахстана по плаванию успешно выступила на международном турнире в американском Фуллертоне, завоевав четыре медали, передает BAQ.KZ.

Главным героем соревнований в составе казахстанской команды стал Айбат Мырзамуратов. Он поднялся на высшую ступень пьедестала на дистанции 100 метров брассом, показав результат 1 минута 3,33 секунды. Кроме того, спортсмен стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем, преодолев ее за 23,02 секунды.

Еще одну серебряную награду Казахстану принес Даниил Чужинов. В заплыве на 200 метров комплексным плаванием он финишировал вторым с результатом 2 минуты 9,20 секунды.

Бронзовую медаль в копилку национальной команды добавил Артур Миронов, занявший третье место на дистанции 100 метров брассом. Его результат составил 1 минуту 3,76 секунды.

Таким образом, казахстанские спортсмены завершили турнир в США с одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой медалью.

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