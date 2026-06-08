Казахстан завоевал 12 медалей на турнире по борьбе в Монголии
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В столице Монголии Улан-Баторе завершился рейтинговый международный турнир по видам борьбы. Сборная страны показала успешный результат, завоевав в общей сложности 12 медалей.
В соревнованиях по вольной борьбе казахстанские спортсмены выиграли три серебряные и четыре бронзовые награды. Серебряными призёрами стали Асыл Айтакын (до 61 кг), Азамат Даулетбеков (до 92 кг) и Едыге Касымбек (до 125 кг). Бронзовые медали завоевали Мейрамбек Картбай (до 57 кг), Адилет Алмухамедов (до 61 кг), Шамсат Таир (до 79 кг) и Болат Сакаев (до 86 кг).
В греко-римской борьбе у Казахстана одна серебряная и две бронзовые медали. Второе место занял Нурасыл Аманалы (до 97 кг), бронзовыми призёрами стали Еркебулан Ардаков (до 63 кг) и Олжас Сырлыбай (до 130 кг).
В женской борьбе казахстанские спортсменки завоевали две бронзовые награды. Отличились Нилуфар Раимова (до 57 кг) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг).
Таким образом, сборная Казахстана завершила турнир в Улан-Баторе с 12 медалями различного достоинства.
Ранее сообщалось, что Курмангалиев выиграл международный турнир по настольному теннису в Швеции.
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