Казахстанские шпажисты впервые в истории вышли в финал ЧМ
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Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге впервые в истории пробилась в финал чемпионата мира.
В полуфинале мирового первенства в Гонконге казахстанские спортсмены одержали победу над командой Египта со счетом 41:32.
Данным результатом сборная Казахстана гарантировала себе как минимум серебряные медали турнира. Это лучший результат в истории команды на чемпионатах мира.
Ранее наивысшим достижением казахстанских шпажистов была бронзовая награда, завоеванная в 2025 году.
В финале сборная Казахстана встретится с победителем противостояния между командами Украины и Израиля.
За Казахстан в командных соревнованиях выступают Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Проходов.
Также сообщалось, что Кирилл Проходов занял 16-е место, Руслан Курбанов стал 18-м в личном турнире шпажистов на чемпионате мира в Гонконге. Всего за медали боролись 229 спортсменов из 81 страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Международную федерацию фехтования.
19-летний Проходов начал плей-офф с победы над финном Керкко Ярви со счетом 15:5. Затем казахстанец одолел датчанина Конрада Конгстада 15:9 и вышел в 1/8 финала.
В поединке за выход в четвертьфинал Проходов уступил японцу Масару Ямаде 11:15. Позже Ямада завоевал бронзовую медаль чемпионата.
Руслан Курбанов победил представителя Израиля Йехонатана Ламбри Мессику 15:7. В следующем круге казахстанец проиграл японцу Рю Мацумото с минимальной разницей 9:10.
Еще два казахстанских шпажиста завершили выступление в первом круге плей-офф. Ерлик Сертай уступил южнокорейцу Омину Квону 10:15, Вадим Шарлаимов проиграл Крузу Шембри, представляющему Виргинские острова, 9:15.
Личный турнир шпажистов для всех четырех представителей Казахстана завершен. 29 июля они смогут продолжить борьбу в командных соревнованиях.
Отметим, что Казахстан представляют 22 фехтовальщика.
В состав сборной вошли 22 спортсмена. В шпаге и сабле заявлены по восемь человек, в рапире выступают шесть казахстанцев.
Чемпионат мира проходит в Гонконге с 22 по 30 июля. В программе остаются личные старты в других видах оружия и командные турниры.
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