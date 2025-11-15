  • 15 Ноября, 15:42

Казахстанские таеквондисты вышли в четвертьфинал Игр Исламской солидарности в Эр-Рияде

Представители сборной Казахстана по таеквандо успешно пробились в четвертьфинальную стадию Игр Исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Азирет Дуйсенбек одержал победу на представителем Пакистана — Шахзанба Ханом, Камила Аймукашева выступала против Зейнап Хароуны из Нигера.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.

 

