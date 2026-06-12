Казахстанские волейболистки стали первыми в группе и вышли в 1/2 финала

Женская сборная Казахстана по волейболу вышла в полуфинал Кубка наций AVC, который проходит в городе Кандон на Филиппинах, передает BAQ.KZ.

В заключительном матче группового этапа казахстанские волейболистки одержали непростую победу над сборной Вьетнама со счетом 3:2.

Благодаря этому успеху команда Казахстана завершила выступление в группе B на первом месте, выиграв все матчи предварительного этапа.

Выход в плей-офф с первого места позволил казахстанской сборной напрямую пробиться в полуфинал турнира. Соперником команды станет сборная, которая займет вторую строчку в группе А.

Кубок наций AVC является одним из ключевых турниров Азиатской конфедерации волейбола и дает национальным командам возможность побороться за престижный международный титул.

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