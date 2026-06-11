Казахстанский пятиборец пробился в полуфинал Кубка мира в Венгрии

Спортсмен Темирлан Абдраимов успешно преодолел квалификационный раунд на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште.

В группе A он набрал 1563 очка и занял шестое место среди 34 участников, что позволило ему выйти в полуфинал международного турнира.

Еще один представитель Казахстана в этой группе, Лев Чувашов, завершил выступление на 18-м месте с результатом 1517 очков и не прошел в следующий раунд.

В группе D Константин Сычев занял 27-е место, а Кирилл Стадник – 33-е. Оба спортсмена также не сумели пробиться в полуфинал.

Ранее Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте.

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