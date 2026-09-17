Казахстанские врачи прооперировали двух еще не родившихся детей в Бишкеке

Казахстанские врачи провели в Кыргызстане две сложные процедуры еще не родившимся детям. Специалисты выполнили внутриутробное переливание крови при тяжелой анемии плода, передает BAQ.KZ.

Операции прошли в Национальном центре охраны материнства и детства в Бишкеке в рамках Дней казахстанской медицины.

Команду специалистов возглавила заведующая программой «Медицина плода» Центра материнства и детства UMC в Астане, акушер-гинеколог Гульмира Магзумова.

Внутриутробное переливание крови применяется при тяжелой анемии плода. Одной из причин такого состояния может стать резус-конфликт, при котором антитела в организме матери воздействуют на эритроциты ребенка. Современные методы позволяют провести необходимое лечение еще до рождения малыша.

«Для нас важно не только применять современные технологии в Казахстане, но и делиться накопленным клиническим опытом с коллегами. Такие совместные мастер-классы укрепляют профессиональные связи между нашими странами и позволяют специалистам обмениваться практическими знаниями в интересах здоровья матери и ребенка», – рассказала Гульмира Магзумова.

Во время работы в Кыргызстане казахстанские специалисты также проводят консультации и приемы пациентов и обмениваются опытом с местными врачами.

Читай также:

Врачи объяснили, почему после химиотерапии ухудшается память

Врачи стали уезжать из Казахстана в 5 раз реже