Казахстанские врачи прооперировали двух еще не родившихся детей в Бишкеке
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Казахстанские врачи провели в Кыргызстане две сложные процедуры еще не родившимся детям. Специалисты выполнили внутриутробное переливание крови при тяжелой анемии плода, передает BAQ.KZ.
Операции прошли в Национальном центре охраны материнства и детства в Бишкеке в рамках Дней казахстанской медицины.
Команду специалистов возглавила заведующая программой «Медицина плода» Центра материнства и детства UMC в Астане, акушер-гинеколог Гульмира Магзумова.
Внутриутробное переливание крови применяется при тяжелой анемии плода. Одной из причин такого состояния может стать резус-конфликт, при котором антитела в организме матери воздействуют на эритроциты ребенка. Современные методы позволяют провести необходимое лечение еще до рождения малыша.
«Для нас важно не только применять современные технологии в Казахстане, но и делиться накопленным клиническим опытом с коллегами. Такие совместные мастер-классы укрепляют профессиональные связи между нашими странами и позволяют специалистам обмениваться практическими знаниями в интересах здоровья матери и ребенка», – рассказала Гульмира Магзумова.
Во время работы в Кыргызстане казахстанские специалисты также проводят консультации и приемы пациентов и обмениваются опытом с местными врачами.
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