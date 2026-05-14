Казахстанские заводы полностью покрывают спрос на дорожный битум
Производство увеличилось до 750 тонн в год.
В стране полностью закрыта внутренняя потребность в дорожном битуме, который используется для строительства и ремонта дорог, передает BAQ.kz.
Этого удалось добиться после расширения мощностей завода Caspi Bitum. Теперь предприятие перерабатывает не 1 млн, а 1,5 млн тонн нефти в год. Благодаря этому объём производства дорожного битума увеличился с 500 до 750 тысяч тонн ежегодно.
Проект стал первым реализованным шагом в рамках Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана, подготовленной Министерством энергетики РК.
Сегодня в стране работают четыре завода, которые могут выпускать в общей сложности до 1,6 млн тонн битума в год. По информации Министерства транспорта и "КазАвтоЖол", в 2026 году потребность внутреннего рынка составляет около 1,1 млн тонн.
Таким образом, имеющихся мощностей достаточно, чтобы полностью обеспечить страну отечественным дорожным битумом.
В компании Caspi Bitum сообщили, что готовы производить необходимый объём продукции при наличии заявок от дорожно-строительных организаций.
Ожидается, что принятые меры помогут стабильно обеспечивать дорожную отрасль казахстанским битумом, сократить зависимость от импорта и укрепить внутренний рынок нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что 581,2 млн тенге направлено на ремонт автодорог в Павлодарской области.
