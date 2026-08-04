Министерство внутренних дел Казахстана продолжает выявлять и пресекать распространение противоправного контента в интернете и социальных сетях. Как сообщили в ведомстве, с начала проводимой работы к административной ответственности уже привлечены более 20 стримеров из разных регионов страны.

По данным МВД, в погоне за просмотрами, лайками и донатами некоторые блогеры и стримеры во время прямых эфиров использовали нецензурную лексику, демонстрировали непристойное и агрессивное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли окружающих. В ведомстве подчеркнули, что особую обеспокоенность вызывает доступность подобного контента для несовершеннолетних пользователей.

Одним из последних привлеченных к ответственности стал 48-летний житель Шымкента Ербол Дуйсенбаев. Во время прямого эфира в TikTok он использовал нецензурную брань. По решению суда мужчину арестовали на 10 суток.

В Талдыкоргане административный штраф назначен 44-летней Гульмире Касеновой, которая также допустила нецензурную лексику во время трансляции в TikTok. В МВД отметили, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение.

В Павлодаре 26-летний Аслан Амантаев проводил прямой эфир, находясь за рулем автомобиля. Помимо использования нецензурной брани, он управлял транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности. Суд назначил ему административный арест сроком на 20 суток.

В Туркестане к ответственности привлечена блогер Баян Шанкеева, известная в социальных сетях под никнеймами bayan_kyz, fatima.sh0000 и fatima_s003. По информации полиции, во время прямых эфиров она использовала нецензурную лексику и демонстрировала агрессивное поведение. Суд назначил ей административный штраф.

В МВД подчеркнули, что работа по выявлению противоправного контента в интернете будет продолжена.

«Закон одинаково обязателен как в реальной жизни, так и в интернете. "Закон и Порядок" – это не лозунг, а обязательный принцип для каждого», – отметили в ведомстве.

Правоохранители заверили, что и в дальнейшем будут принимать меры по очищению цифрового пространства от противоправного контента и привлекать нарушителей к ответственности.

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