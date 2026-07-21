Казахстан продолжает расширять собственное автомобильное производство. Уже в ближайшие годы в стране планируют наладить выпуск сразу трех новых автомобильных брендов, начать производство беспилотных грузовых тягачей и ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта на предприятиях отрасли.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

Какие автомобили будут выпускать

По словам министра, до 2028 года в Казахстане реализуют новые проекты по расширению производства легковых и коммерческих автомобилей.

В частности, по итогам государственного визита Президента Казахстана в Китай достигнуты договоренности о запуске производства автомобилей Li Auto, OMODA и JAECOO.

Кроме того, в стране планируют организовать выпуск беспилотных седельных тягачей SITRAK, а совместно с китайской компанией BYD развивать сеть высокоскоростных зарядных станций для электромобилей.

Искусственный интеллект уже работает на автозаводах

Министр также сообщил, что на отечественных предприятиях продолжается цифровизация производства.

На одном из заводов уже введен в эксплуатацию ситуационный центр на базе искусственного интеллекта. Платформа анализирует данные с камер видеонаблюдения, различных датчиков и информационных систем, помогая в режиме реального времени выявлять потенциальные риски, внештатные ситуации и производственные отклонения.

По словам Ерсайына Нагаспаева, использование ИИ позволяет быстрее принимать решения и повышать уровень промышленной безопасности.

Автопром продолжает расти

Сегодня в Казахстане работают 11 предприятий, выпускающих легковые автомобили, автобусы, грузовую и специальную технику.

В прошлом году были запущены два крупных автомобильных завода – KIA Qazaqstan и Astana Motors Manufacturing Kazakhstan. Общий объем инвестиций в их строительство превысил 346 млрд тенге.

В Правительстве рассчитывают, что реализация новых проектов позволит расширить модельный ряд автомобилей, увеличить локализацию производства и укрепить позиции Казахстана как одного из центров автомобилестроения в регионе.

Напомним, 16 июля в рамках рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Шанхай между Казахстаном и Китаем подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 млрд долларов. Документы охватывают ключевые направления сотрудничества, включая машиностроение.

В ходе встречи были подписаны соглашение о промышленном сотрудничестве по производству автомобилей Li Auto в Казахстане между АО "Группа компаний Аллюр" и Li Auto Inc., и технико-лицензионное соглашение по производству автомобилей OMODA и JAECOO на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan между Astana Group и Chery Holding Group.

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