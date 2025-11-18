Казахстанский борец Ислам Евлоев вышел в финал Игр исламской солидарности
Сегодня, 15:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:11Сегодня, 15:11
106Фото: Нұрғали Жұмағазы
Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев вышел в финал Исламских Игр в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Он поборется за золотую медаль в весовой категории до 87 килограммов.
В полуфинале Евлоев оказался сильнее алжирского борца Сида Бачира.
В решающей схватке казахстанец встретится с чемпионом мира в весе до 82 килограммов — иранцем Голамрезой Фарохи.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Казахстан в общемедальном зачете Игр занимает пятое место. В копилке сборной 11 золотых, 13 серебряных, 16 бронзовых медалей.
Самое читаемое
- Возврат активов: село в Жамбылской области впервые за 90 лет получило чистую воду
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Название первой АЭС официально объявили в Казахстане
- 8 человек погибли в страшной аварии на трассе ЗКО
- Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран-партнеров России