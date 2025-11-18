Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев вышел в финал Исламских Игр в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Он поборется за золотую медаль в весовой категории до 87 килограммов.

В полуфинале Евлоев оказался сильнее алжирского борца Сида Бачира.

В решающей схватке казахстанец встретится с чемпионом мира в весе до 82 килограммов — иранцем Голамрезой Фарохи.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общемедальном зачете Игр занимает пятое место. В копилке сборной 11 золотых, 13 серебряных, 16 бронзовых медалей.