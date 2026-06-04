Казахстанский борец поборется за золото турнира в Монголии
Сегодня 2026, 14:55
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Сегодня 2026, 14:55Сегодня 2026, 14:55
204Фото: Olympic
В столице Монголии Улан-Баторе стартовал международный рейтинговый турнир по видам борьбы. Первыми на ковер вышли спортсмены греко-римского стиля.
Нурасыл Аманалы успешно вышел в финал весовой категории до 97 кг. В полуфинальной схватке он победил представителя Южной Кореи Минхо Ли со счетом 10:4.
В решающем поединке Аманалы встретится с соперником из Индии Нитешем.
Еще один представитель Казахстана, Султан Асетулы, выступит в финальном блоке турнира и поборется за бронзовую медаль в весовой категории до 72 кг. Его соперником станет Жанторо Мирзалиев.
Ранее сообщалось, что представительница Казахстана по теннису Анна Данилина вышла в полуфинал "Ролан Гаррос".
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