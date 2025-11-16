Представитель сборной Казахстана по ушу Рафкат Зерипов стал бронзовым призером Игр Исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Спортсмен вышел в полуфинал соревнований в весовой категории до 70 кг, где его соперником стал представитель Кыргызстана Аброр Хакимов.

Уступив ему, Зерипов стал бронзовым призером Игр.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.