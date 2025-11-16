Казахстанский спортсмен завоевал бронзу на Играх Исламской солидарности
Сегодня, 16:30
26Фото: Нұрғали Жұмағазы
Представитель сборной Казахстана по ушу Рафкат Зерипов стал бронзовым призером Игр Исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Спортсмен вышел в полуфинал соревнований в весовой категории до 70 кг, где его соперником стал представитель Кыргызстана Аброр Хакимов.
Уступив ему, Зерипов стал бронзовым призером Игр.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
