Казахстанское волонтёрство набирает масштаб по всей стране

В Казахстане заметно растёт число людей, вовлечённых в волонтёрскую деятельность. За последние годы увеличилось количество добровольцев и организаций, расширились направления работы, а к социальным инициативам всё чаще присоединяются представители старшего поколения. Кто сегодня становится волонтёром, кому помогают добровольцы и что изменилось в движении – в материале BAQ.KZ.

Сколько стало волонтёров

По данным Finprom, 2026 год стал особым для казахстанского волонтёрского движения. Значимость добровольческой деятельности была отмечена в обновлённой Конституции страны.

По предложению Президента РК Касым-Жомарта Токаева ООН объявила 2026 год Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития. Инициативу поддержали более 60 стран.

По данным Министерства культуры и информации РК, в 2025 году численность активных волонтёров в Казахстане составила около 300 тыс. человек. Это в шесть раз больше показателя 2020 года.

С начала 2026 года и до конца августа в различных мероприятиях приняли участие около 200 тыс. добровольцев.

Растёт и число волонтёров старшего возраста. За несколько лет их количество увеличилось в восемь раз и достигло 6 тыс. человек.

Как развивается инфраструктура

Для системной поддержки добровольческого движения в стране создана соответствующая инфраструктура.

Сегодня работают национальный и 20 региональных фронт-офисов, а также единая онлайн-платформа Qazvolunteer.kz.

За несколько лет количество волонтёрских организаций выросло в 3,5 раза – до 810, а число инициативных групп увеличилось в 10 раз – до 3,5 тыс.

При этом расширяется и перечень направлений.

Добровольцы участвуют в социальных проектах, экологических инициативах «Жас ағаш» и «Эко бақылау», образовательных проектах «Білім волонтерлері», а также помогают в сфере культуры, чрезвычайных ситуаций и зооволонтёрства.

Что изменилось в 2026 году

В текущем году особое внимание уделяется созданию условий для работы добровольцев и их поощрению.

Учреждена международная премия «Волонтёр года». Кроме того, впервые в рамках программ ООН казахстанские волонтёры получили возможность участвовать в международных миссиях в разных странах.

До конца 2026 года планируется принять Концепцию развития волонтёрского движения до 2030 года и утвердить цифровой паспорт волонтёра.

Почему данные отличаются

Статистику о волонтёрской деятельности собирают как Министерство культуры и информации, так и Бюро национальной статистики АСПиР РК. При этом показатели ведомств существенно различаются.

Причина заключается в разных методологиях и целях сбора данных.

МКИ учитывает казахстанцев, участвующих в добровольческих мероприятиях, а также людей и организации, зарегистрированные на онлайн-платформах волонтёров.

БНС проводит выборочные обследования домохозяйств по стандартам Международной организации труда. В статистику попадают и те граждане, которые нигде официально не зарегистрированы как волонтёры, но самостоятельно считают себя таковыми, поскольку оказывают помощь другим.

Для оценки общих тенденций можно рассмотреть данные БНС.

Кто сегодня становится волонтёром

Согласно данным БНС, в 2025 году волонтёрской деятельностью занимались 65,5 тыс. человек. За год показатель увеличился на 3,5 тыс. человек, или на 5,6%.

При этом почти три четверти добровольцев – 73,6% – составляли работающие граждане, которые занимались волонтёрством в свободное от основной работы время.

Именно в этой категории зафиксирован наиболее заметный рост: с 34 тыс. до 48,2 тыс. человек, или на 41,6%.

Количество самостоятельно занятых волонтёров, напротив, сократилось на 12,9% – с 19,9 тыс. до 17,3 тыс. человек.

Среди безработных добровольцев отмечен небольшой рост – на 5,1%.

Волонтёры – это не только молодёжь

Статистика также показывает изменение возрастного состава добровольцев.

Вопреки распространённому представлению, что волонтёрством преимущественно занимаются студенты, граждане в возрасте от 16 до 24 лет составляют 15,5% от общего числа волонтёров.

Наиболее многочисленными в 2025 году были более зрелые возрастные группы. В частности, волонтёрской деятельностью занимались 17,6 тыс. человек в возрасте от 35 до 44 лет и 12,4 тыс. человек от 29 до 34 лет.

За год число добровольцев в возрасте от 16 до 24 лет сократилось на 11,3%, от 29 до 34 лет – на 11,5%, а в группе от 25 до 28 лет – на 3,2%.

Одновременно заметно выросла активность граждан среднего возраста. В группе от 35 до 44 лет число волонтёров увеличилось на 37,2%, а от 45 до 54 лет – на 25,2%.

Кому помогают добровольцы

Главным направлением остаётся помощь социально уязвимым категориям населения.

В 2025 году в этой сфере были задействованы 27,8 тыс. человек, или более 40% от общего числа волонтёров.

На втором месте – образовательная помощь. Ею занимались 13,1 тыс. добровольцев.

Ещё 9,8 тыс. человек участвовали в обустройстве общественных пространств, а 9,1 тыс. помогали в приютах для животных.

Отдельное направление – помощь во время чрезвычайных ситуаций. В 2025 году в такой работе участвовали чуть более 270 человек. Небольшое число объясняется спецификой подготовки добровольцев и эпизодическим характером подобных мероприятий.

Экологические инициативы, включая очистку территорий, объединили 5,4 тыс. человек.

Почему люди становятся волонтёрами

Причиной остаётся желание помогать другим. Более 80% добровольцев назвали именно стремление оказать помощь причиной участия в волонтёрской деятельности.

Ещё 10,4 тыс. человек были вовлечены в добровольческие инициативы по направлению с места работы или учёбы.

Подобная практика, включая участие сотрудников предприятий и студентов в общественных мероприятиях, получает дальнейшее развитие, в том числе в рамках ESG-направлений.

Получают ли волонтёры деньги

По данным БНС, 49,1 тыс. человек не получали никакой компенсации за свою волонтёрскую деятельность.

Если поддержка предоставлялась, то чаще всего она имела натуральную форму. В частности, 7,6 тыс. человек получали питание, а 3,5 тыс. – проживание.

Эти показатели отражают преимущественно некоммерческий характер волонтёрства. Для большинства добровольцев основными мотивами остаются личная вовлечённость и желание приносить пользу обществу.

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