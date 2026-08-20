Казахстанцев атаковали фишинговыми SMS: раскрыта масштабная схема
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В Астане при координации прокуратуры столицы раскрыли деятельность группы, которая массово рассылала фишинговые сообщения, чтобы получить персональные данные и деньги граждан.
Как работала схема
В январе иностранный гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии за денежное вознаграждение привлек к незаконной деятельности местного жителя. Позже к схеме присоединились другие лица, которые обеспечивали работу оборудования.
Злоумышленники использовали SMS-бластер – устройство, имитирующее базовую станцию сотовой связи. Оно позволяло отправлять большое количество сообщений в обход систем фильтрации операторов.
Сколько SMS отправили
За четыре дня абонентам Beeline, Kcell и Activ направили около 150 тысяч фишинговых SMS.
Сообщения поступали от имени известных компаний и содержали предложения об обмене бонусов.
Пользователей перенаправляли на поддельный сайт, где предлагали ввести персональные и банковские данные. В том числе запрашивались реквизиты платежных карт, CVV-код и SMS-код подтверждения.
Таким образом злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.
Что показала экспертиза
SMS-бластер был изъят Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Экспертиза показала, что устройство является специальным техническим средством, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий.
Что грозит подозреваемым
Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 399 Уголовного кодекса Республики Казахстан – незаконное изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации.
Четверо подозреваемых находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Другая информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
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