Как мошенники выманивают деньги у пожилых: главные схемы

Телефонное мошенничество остаётся одной из самых распространённых схем обмана, при этом чаще всего под удар попадают пожилые люди, передает BAQ.kz.

Как сообщают в ДП области Абай, злоумышленники всё чаще маскируются под сотрудников банков, государственных органов или коммунальных служб, используя доверие и эмоциональное давление. Их методы становятся всё более убедительными. В такой ситуации особенно важно знать, как работают подобные схемы, и уметь вовремя распознать попытку обмана.

Популярные схемы обмана

"Безопасный счёт"

Человеку сообщают, что его деньги якобы в опасности. Чтобы «спасти» сбережения, предлагают срочно перевести их на специальный счёт. На деле он принадлежит мошенникам.

"Срочное обновление приложения"

Под видом банковской безопасности просят установить новое приложение или обновление. После этого злоумышленники могут получить доступ к счетам.

"Коммунальные службы или перерасчёт выплат"

Представляются сотрудниками служб или госорганов и просят назвать SMS-коды или личные данные под предлогом проверки или оформления услуг.

"Беда с родственником"

Самая эмоциональная схема: сообщают о якобы аварии или проблеме у близкого человека и требуют срочно перевести деньги.

Поддельные голоса и видео

С помощью технологий могут имитировать голос родственника или знакомого, чтобы вызвать доверие и ускорить перевод денег.

Как защититься

Главное оружие против мошенников – спокойствие и проверка информации.

Не принимать решения под давлением и сразу прекращать подозрительный разговор

Перезванивать в банк или госслужбы только по официальным номерам

Никому не сообщать коды из SMS, данные карты, PIN и пароли

Не устанавливать приложения и не переходить по неизвестным ссылкам

Обсуждать такие звонки с близкими – это часто помогает избежать ошибки

Объяснять пожилым родственникам основные схемы мошенников

Если звонок требует срочно передать деньги или данные – почти всегда это обман.

