В Казахстане будут детально регламентированы правила использования государственных символов юридическими и физическими лицами. Об этом на заседании Правительства доложила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, передаёт BAQ.KZ.

"Вчера Глава государства, подводя итоги исторической миссии Национального курултая, который занимает особое место в жизни нашей страны, возложил масштабные задачи, определяющие будущее государства и нашего народа. Прежде всего, это исторический рубеж, нацеленный на всестороннее укрепление фундамента Независимости, сопоставимый по значимости с принятием новой Конституции", — отметила Аида Балаева.

По словам вице-премьера, в рамках исполнения поручений Президента будет продолжена системная работа по ключевым принципам "Заң және тәртіп", "Адал азамат", "Таза Қазақстан". Планируется усилить информационно-разъяснительную работу по популяризации государственных символов, духовно-нравственных и семейных ценностей.

Министерство культуры и информации подготовит изменения в нормативные правовые акты и наглядные методические материалы, а также разработает дополнительные меры поощрения граждан, проявляющих уважение к государственным символам.

Отдельное внимание будет уделено продвижению историко-культурного наследия на уровне ЮНЕСКО. В частности, готовятся документы для включения Жаркентской мечети, Вознесенского собора и петроглифов Каратауского хребта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также для регистрации "Слов назидания" Абая в реестре "Память мира" соответствующие материалы направлены на экспертную оценку.

Отметим, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент высказался о культуре использования флага. Также он призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.