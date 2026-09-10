Казахстанцев предупредили о фальшивой экипировке национальной сборной

В интернете начали продавать одежду, внешне похожую на официальную экипировку национальной сборной Казахстана. В Министерстве туризма и спорта предупредили: форма с государственной символикой и обозначением сборной в свободную продажу не поступает.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Балым Адамиденова. По ее словам, в прошлом году спортсменов национальной сборной впервые обеспечили единым комплектом летней и зимней экипировки бренда Under Armour. Форма разработана специально для членов сборной, содержит государственную символику и выдается спортсменам персонально.

«Каждый комплект с государственной символикой выдается спортсменам персонально и в свободную продажу не поступает», – сообщила Балым Адамиденова.

Что продают в интернете

В последнее время на различных интернет-площадках появилась продукция, которая внешне повторяет официальную форму казахстанской сборной и предлагается покупателям под ее видом.

В министерстве подчеркнули, что такая одежда не имеет отношения к официальной экипировке национальной команды.

При этом обычную спортивную одежду Under Armour, в том числе похожие модели костюмов, можно легально приобрести в официальных магазинах бренда. Разница заключается именно в государственной символике и маркировке национальной сборной.

«Продукция с государственной символикой Казахстана и обозначением национальной сборной в розничной продаже отсутствует», – отметила пресс-секретарь.

Under Armour принимает юридические меры

Как сообщили в ведомстве, компания Under Armour также принимает юридические меры в связи с незаконным использованием бренда и распространением контрафактной продукции.

Казахстанцев призвали учитывать это при покупках через интернет и не приобретать подделки под видом официальной формы сборной.

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