Казахстанцев предупредили о фальшивой экипировке национальной сборной
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В интернете начали продавать одежду, внешне похожую на официальную экипировку национальной сборной Казахстана. В Министерстве туризма и спорта предупредили: форма с государственной символикой и обозначением сборной в свободную продажу не поступает.
Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Балым Адамиденова. По ее словам, в прошлом году спортсменов национальной сборной впервые обеспечили единым комплектом летней и зимней экипировки бренда Under Armour. Форма разработана специально для членов сборной, содержит государственную символику и выдается спортсменам персонально.
«Каждый комплект с государственной символикой выдается спортсменам персонально и в свободную продажу не поступает», – сообщила Балым Адамиденова.
Что продают в интернете
В последнее время на различных интернет-площадках появилась продукция, которая внешне повторяет официальную форму казахстанской сборной и предлагается покупателям под ее видом.
В министерстве подчеркнули, что такая одежда не имеет отношения к официальной экипировке национальной команды.
При этом обычную спортивную одежду Under Armour, в том числе похожие модели костюмов, можно легально приобрести в официальных магазинах бренда. Разница заключается именно в государственной символике и маркировке национальной сборной.
«Продукция с государственной символикой Казахстана и обозначением национальной сборной в розничной продаже отсутствует», – отметила пресс-секретарь.
Under Armour принимает юридические меры
Как сообщили в ведомстве, компания Under Armour также принимает юридические меры в связи с незаконным использованием бренда и распространением контрафактной продукции.
Казахстанцев призвали учитывать это при покупках через интернет и не приобретать подделки под видом официальной формы сборной.
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