Казахстан и Китай расширяют воздушное сообщение: что изменится

Казахстан и Китай сделали еще один шаг к расширению авиасообщения. По итогам переговоров в Пекине стороны договорились увеличить количество регулярных пассажирских рейсов, а также обсудили запуск нового прямого маршрута между Астаной и Шанхаем.

Встреча прошла между Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана и Администрацией гражданской авиации Китая. Одним из главных решений стало увеличение числа регулярных пассажирских рейсов для авиаперевозчиков двух стран – со 124 до 152 в неделю.

Кроме того, расширен список китайских городов, с которыми Казахстан сможет выполнять регулярные рейсы. Теперь он включает 11 крупных городов, среди которых Чунцин – один из крупнейших транспортно-логистических и промышленных центров Китая.

Особое внимание на переговорах уделили открытию прямого авиасообщения между Астаной и Шанхаем. Такой маршрут рассматривается как для казахстанских, так и для китайских авиакомпаний.

Еще одной важной темой стало создание третьего международного воздушного коридора между Казахстаном и Китаем. Новый маршрут позволит увеличить пропускную способность воздушного пространства, сократить нагрузку на действующие воздушные трассы и повысить эффективность полетов.

Также стороны обсудили выделение слотов в аэропортах Китая для казахстанских авиакомпаний, использование китайского воздушного пространства и подготовку межведомственного соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.

По итогам встречи Казахстан и Китай подтвердили готовность и дальше развивать сотрудничество в сфере гражданской авиации. Ожидается, что принятые решения помогут расширить маршрутную сеть, сделать авиаперелеты между странами доступнее и укрепить транспортные связи.

Ранее сообщалось, что два мегаполиса Казахстана увеличатавиасообщение с Анкарой.

Кроме того, из Казахстана в Азербайджан запустят три новых маршрута.

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