Министерство внутренних дел предупредило граждан о рисках, связанных с предложениями высокооплачиваемой работы за рубежом. По данным департамента по противодействию киберпреступности, подобные объявления активно распространяются через Telegram-каналы, WhatsApp-группы и сайты объявлений, передаёт BAQ.kz.

Злоумышленники привлекают людей обещаниями высокой зарплаты, оплаченного перелета и проживания, а также простой работы без опыта и знания иностранного языка.

Однако по прибытии за границу многие граждане сталкиваются с серьезными проблемами. В частности, у них могут изъять паспорта и другие документы, ограничить свободу передвижения и принуждать к участию в интернет-мошенничествах.

Также нередки случаи, когда людям не выплачивают заработную плату или требуют деньги за «освобождение» и возвращение домой. В ряде ситуаций применяются психологическое давление и угрозы.

"Мошенники используют привлекательные объявления о высокооплачиваемой работе, чтобы вовлечь граждан в преступные схемы. По прибытии за границу люди могут оказаться без документов и возможности свободно покинуть место работы", — сообщили в департаменте по противодействию киберпреступности МВД.

В ведомстве призывают граждан проявлять осторожность и соблюдать меры безопасности. Трудоустройство за рубежом рекомендуется оформлять только через лицензированные агентства, тщательно проверять работодателя и условия договора, а также не передавать документы и персональные данные третьим лицам.

Кроме того, важно заранее сообщать родственникам о маршруте поездки и месте пребывания.

При получении сомнительных предложений или признаках мошенничества гражданам рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

