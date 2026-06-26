Казахстанцев защитят от скрытых платных услуг операторов связи

С 28 июня 2026 года в республике вступают в силу изменения в Правила оказания услуг связи, направленные на усиление защиты прав абонентов и повышение прозрачности на рынке телекоммуникационных услуг.

Поправки подготовлены на основе предложений Агентства по защите и развитию конкуренции по итогам анализа обращений граждан и состояния конкуренции в отрасли.

В ходе анализа были выявлены распространенные жалобы абонентов, в том числе на подключение дополнительных платных услуг без согласия пользователей, а также на навязчивые рекламные и информационные рассылки.

Для решения этих проблем в обновленные правила включен ряд новых механизмов.

В частности, вводится обязательное двойное подтверждение подключения платных услуг. Теперь активация дополнительных сервисов будет возможна только после подтверждения со стороны абонента через USSD-запрос либо личный кабинет.

Кроме того, абоненты получат право отказаться от получения рекламных и информационных рассылок операторов связи, что позволит сократить количество нежелательных сообщений и усилить контроль пользователей над услугами.

Отмечается, что изменения направлены на повышение прозрачности работы операторов связи, защиту прав потребителей и развитие добросовестной конкуренции на рынке.

Агентство по защите и развитию конкуренции продолжит мониторинг ситуации в сфере связи и работу по пресечению практик, нарушающих интересы потребителей.

Ранее сообщалось, что автодозвоны операторов заменят SMS уведомлениями в Казахстане.

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