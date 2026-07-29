Казахстанцу запретили водить автомобиль из-за крупной задолженности

В Казахстане должнику с задолженностью свыше 62 млн тенге временно приостановили действие водительского удостоверения.

Ранее частный судебный исполнитель обратился в суд с представлением о временном ограничении специального права должника – управления транспортным средством. Основанием стало длительное неисполнение судебного решения о взыскании крупной суммы.

Как установили суды, несмотря на принятые меры, задолженность так и не была погашена. В отношении гражданина применялись различные меры воздействия: был наложен арест на имущество, направлены инкассовые распоряжения, введено ограничение на выезд из страны, а также проводился розыск имущества.

Сам должник утверждал, что водительское удостоверение необходимо ему для работы и является источником дохода. Однако документально подтвердить эти обстоятельства он не смог.

Суд также не установил уважительных причин, которые могли бы объяснить длительное неисполнение решения.

В Кассационном суде отметили, что законодательство позволяет временно ограничивать право управления транспортом в случаях, когда должник без уважительных причин не исполняет судебный акт о взыскании значительной суммы, но продолжает пользоваться специальным правом.

Поскольку ранее принятые меры не помогли добиться исполнения решения суда, временное ограничение водительских прав признали обоснованным.

По итогам рассмотрения кассационная жалоба должника оставлена без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций – без изменений.

Ранее имущество должников направили на погашение алиментов в Актау.

Прокуратура города провела работу по взысканию алиментных задолженностей и возврату средств в доход государства.

С начала года принятыми мерам в пользу детей погашена задолженность по алиментам на сумму 82,3 млн тенге.

Для исполнения обязательств у должников было арестовано имущество, включая квартиру, два земельных участка и два автомобиля.

Также за сокрытие доходов и уклонение от уплаты алиментов 41 человек привлечен к административной ответственности. В отношении ещё 15 должников начаты досудебные расследования.

Отдельно отмечается, что в доход государства поступило 46,8 млн тенге по актам прокурорского надзора.

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