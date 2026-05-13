Конфискованное имущество не остаётся без движения – у него есть чёткий и прозрачный порядок дальнейшего распределения. В зависимости от потребностей государства, такие активы могут быть переданы правоохранительным и специальным государственным органам либо выставлены на торги, передает BAQ.kz.

Департамент государственного имущества и приватизации или местные исполнительные органы размещают на веб-портале госимущества информацию о конфискованном имуществе, которое планируется передать. Это делается заранее – не менее чем за 15 календарных дней до даты вскрытия заявок.

Правоохранительные и специальные государственные органы, если у них есть потребность в этом имуществе, подают заявки через веб-портал. В заявке указывается наименование имущества, необходимое количество и обоснование потребности. Также прикладывается заключение уполномоченного органа, подтверждающее целесообразность передачи, с учётом:

норм положенности имущества;

производственной необходимости и целевого использования;

финансовой обеспеченности для содержания и эксплуатации.

После завершения срока приёма заявок система автоматически открывает все поступившие заявления.

Комиссия ДГИП или МИО проверяет заявки на соответствие установленным критериям. По итогам рассмотрения принимается решение, которое оформляется протоколом.

Если поступает несколько заявок, приоритет получает орган, подавший заявку первым, при условии соответствия требованиям. Если после удовлетворения его потребности остаётся имущество, оно может быть распределено между другими заявителями.

При положительном решении в течение 15 рабочих дней оформляется закрепление или передача имущества на баланс соответствующего ПСГО. После этого в течение 10 календарных дней имущество передаётся по акту приёма-передачи.

Если же заявок нет или передача признана экономически нецелесообразной, имущество не распределяется между органами и выставляется на торги.

