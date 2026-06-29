Имущество должников направили на погашение алиментов в Актау

Прокуратура города Актау провела работу по взысканию алиментных задолженностей и возврату средств в доход государства.

С начала года принятыми мерам в пользу детей погашена задолженность по алиментам на сумму 82,3 млн тенге.

Для исполнения обязательств у должников было арестовано имущество, включая квартиру, два земельных участка и два автомобиля.

Также за сокрытие доходов и уклонение от уплаты алиментов 41 человек привлечен к административной ответственности. В отношении ещё 15 должников начаты досудебные расследования.

Отдельно отмечается, что в доход государства поступило 46,8 млн тенге по актам прокурорского надзора.

Для помощи должникам с трудоустройством была организована ярмарка вакансий. По её итогам 33 человека выразили готовность устроиться на постоянную работу, ещё 18 зарегистрировались как соискатели.

Ранее алматинец пытался снизить алименты, скрыв автомобиль.

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