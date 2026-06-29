Имущество должников направили на погашение алиментов в Актау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура города Актау провела работу по взысканию алиментных задолженностей и возврату средств в доход государства.
С начала года принятыми мерам в пользу детей погашена задолженность по алиментам на сумму 82,3 млн тенге.
Для исполнения обязательств у должников было арестовано имущество, включая квартиру, два земельных участка и два автомобиля.
Также за сокрытие доходов и уклонение от уплаты алиментов 41 человек привлечен к административной ответственности. В отношении ещё 15 должников начаты досудебные расследования.
Отдельно отмечается, что в доход государства поступило 46,8 млн тенге по актам прокурорского надзора.
Для помощи должникам с трудоустройством была организована ярмарка вакансий. По её итогам 33 человека выразили готовность устроиться на постоянную работу, ещё 18 зарегистрировались как соискатели.
Ранее алматинец пытался снизить алименты, скрыв автомобиль.
Читайте также:
Самое читаемое
- В Астане обрушился потолок в столовой старого вокзала: в КТЖ сделали заявление
- Асу Алмабаев досрочно победил американца на турнире UFC в Баку
- Во Франции от аномальной жары погибли уже около тысячи человек
- Крушение вертолета крупнейшей нефтяной компании: никто не выжил
- Осужденных по делу Яны Легкодимовой этапировали в «Черный беркут»