С момента запуска программы "Нацфонд – детям" казахстанцы направили около 58 млн долларов на улучшение жилищных условий и оплату образования. По состоянию на 1 июня 2026 года исполнено 316 223 заявления на общую сумму 57,88 млн долларов США, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на ЕНПФ.

Большая часть средств была использована для решения жилищных вопросов. На эти цели исполнено 201 245 заявлений на сумму 36,94 млн долларов. Еще 114 978 заявлений на сумму 20,94 млн долларов направлены на оплату образования.

На что чаще всего тратят деньги

Наиболее популярным направлением в жилищном блоке стало пополнение вкладов в системе жилищных строительных сбережений для дальнейшего накопления. По этой категории исполнено 196 893 заявления на сумму 36,23 млн долларов.

Также средства использовались для внесения первоначального взноса по ипотеке и покупки жилья по гражданско-правовым сделкам.

В сфере образования чаще всего накопления направляли на оплату обучения в казахстанских учебных заведениях. На эти цели исполнено более 106 тысяч заявлений на сумму около 19,68 млн долларов.

Кроме того, средства использовались для пополнения образовательных накопительных вкладов и оплаты обучения в зарубежных вузах.

Сколько накопили дети

По итогам 2025 года каждому участнику программы было начислено по 130,71 доллара. Годом ранее сумма составила 129,38 доллара, а по итогам 2023 года — 100,52 доллара.

Поскольку средства продолжают инвестироваться в составе активов Национального фонда, накопления ежегодно увеличиваются за счет инвестиционного дохода.

В результате дети, участвующие в программе с момента её запуска, уже накопили по 370,56 доллара. Для участников с двухлетним стажем сумма составляет 263,93 доллара, а для тех, кто получил начисления только за 2025 год, — 130,71 доллара.

Деньги можно использовать не сразу

Получатели могут использовать накопления как полностью, так и частично. Если часть средств остается невостребованной, она хранится на специальном счете в течение десяти лет.

После этого неиспользованный остаток автоматически переводится на индивидуальный пенсионный счет получателя и учитывается как добровольные пенсионные взносы.

Проверить участие ребенка в программе можно через портал eGov, мобильное приложение eGov Mobile, сервисы банков второго уровня, а также на сайте kids.enpf.kz.

На сегодняшний день операторами программы являются Отбасы банк, Народный банк и Банк ЦентрКредит.

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