Жители Астаны, Алматы и Шымкента стали расходовать меньше воды.

При этом население этих мегаполисов продолжает расти, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

По итогам 2025 года средний объем потребления воды на одного жителя Астаны составил 67,8 кубометра в год против 70,9 кубометра годом ранее. В Алматы показатель снизился с 73,3 до 69,1 кубометра, а в Шымкенте – с 63,7 до 62,5 кубометра.

В министерстве считают, что такие изменения свидетельствуют о постепенном формировании культуры водосбережения среди населения. Все больше казахстанцев осознают ценность водных ресурсов и стараются использовать их более рационально.

Для повышения экологической грамотности граждан ведомство проводит масштабную информационно-разъяснительную работу. Специальные рекомендации по экономии воды в быту размещены на 145 объектах по всей стране, включая аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, торгово-развлекательные центры и образовательные учреждения.

Особое внимание уделяется работе с молодежью. В рамках проекта "Экономь воду – сохраняй будущее" в школах, колледжах и вузах проводятся открытые уроки и экочасы, посвященные бережному отношению к воде. В них участвуют представители министерства, международных организаций, дипломатического корпуса и депутаты Парламента.

За время реализации проекта его участниками стали более 3,3 миллиона школьников и студентов.

Как отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев, работа в этом направлении будет продолжена. До конца года планируется подготовить методические материалы для педагогов, а также провести республиканский форум для родителей, посвященный вопросам экономии воды.

"Формирование культуры водосбережения начинается с семьи и школы. Поэтому мы намерены расширять просветительскую работу и запускать новые инициативы", – подчеркнул вице-министр.

Ранее в селе Жетыбай запустили модернизированную опреснительную станцию.

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