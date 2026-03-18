В ходе заседания Правительства, посвященного реализации норм новой Конституции, Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на роли общества в ее принятии и значении документа для будущего страны, передает BAQ.kz.

По его словам, результаты всенародного голосования продемонстрировали высокий уровень патриотизма и доверия к проводимым реформам.

«Казахстанцы своими голосами продемонстрировали настоящий патриотизм, поддержав инициативы Главы государства и курс на обновление и модернизацию страны», - подчеркнул Бектенов.

Глава Кабмина отметил, что новая Конституция закрепляет ключевые ценности, которые станут основой дальнейшего развития государства.

«Этот важнейший документ закладывает фундаментальные постулаты единства и справедливости, закона и порядка. Он определяет долгосрочные ориентиры развития нашей страны и укрепляет основы государственности», - заявил он.

По словам Премьер-министра, особое значение имеет усиление участия граждан в политической системе.

«Новый Основной закон гарантирует полноценное участие населения в политической системе страны, усиливает механизмы взаимодействия государства и общества», - отметил Бектенов.

Также он подчеркнул, что Конституция усиливает защиту прав и свобод граждан.

«Важным моментом является укрепление принципов правового государства через широкие процессуальные права, закрепление конституционного права на юридическую помощь и защиту персональных данных», - сказал он.

Кроме того, Премьер-министр обратил внимание на международную оценку реформ.

«Мы являемся свидетелями признания со стороны международного сообщества лидерства Главы государства и прогрессивности принятой Конституции. Это подчеркивает высокий авторитет Казахстана», - добавил Бектенов.

По его словам, новая Конституция станет основой формирования справедливого, правового и устойчивого государства.

Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новую Конституцию Республики Казахстан и Указ о мерах по ее реализации. Документ был принят по итогам всенародного референдума.