Сегодня на стадионе "Сан-Сиро" в Милане (Италия) состоится торжественное открытие XXV зимних Олимпийских игр. Казахстанцы смогут посмотреть ее в прямом эфире, передает BAQ.KZ.

По времени Астаны церемония начнётся в 23:55 и будет показана в прямом эфире четырёх республиканских телеканалов№

– Во время шествия национальных команд Государственный флаг будут нести Денис Никиша (шорт-трек) и Аяулым Амренова (фристайл-могул). Стоит отметить, что церемония проходит одновременно на четырёх локациях: Денис находится в Милане, а Аяулым – на площадке Ливиньо, где проходят лыжные соревнования. Торжественное мероприятие носит название Armonia (с итальянского - "гармония"), – говорится в сообщении Министерства туризма и спорта.

По информации ведомства, в этом году Олимпийский огонь впервые зажжётся в двух местах: на триумфальной арке в Милане и на площади Piazza Di-bona в Кортина-д’Ампеццо.

На Милан-Кортина Олимпиаде Казахстан будут представлять 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин) в 10 дисциплинах.

Всего на Играх примут участие около 3000 атлетов из 93 стран, которые разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах программы. Олимпиада завершится 22 февраля.

Ранее Национальный Олимпийский комитет Казахстана опубликовал первые кадры из олимпийской деревни.

С графиком выступлений казахстанских спортсменов можно ознакомиться здесь.