Казахстанцы смогут узнать номер и адрес своего избирательного участка на предстоящих выборах в Курултай через несколько онлайн-платформ. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.

По его словам, граждане смогут проверить данные об избирательном участке по ИИН на сайте gov.kz или через eGov Mobile.

«В мобильном приложении eGov Mobile при входе пользователю сразу будут показываться адрес и номер избирательного участка, а также его местонахождение», – сообщил Ростислав Коняшкин.

Кроме того, аналогичную возможность планируют реализовать в приложениях банков второго уровня для удобства граждан.