Казахстанцы смогут зарабатывать на вторсырье через EcoQolday: участникам уже выплатили 5,9 млрд теңге

Стеклянные бутылки, бумагу, картон, пластиковую упаковку и пленку в Казахстане можно сдавать через EcoQolday. В системе размещают заявку, выбирают сборщика и передают ему накопленное вторсырье.

С начала работы платформы ее участникам выплатили 5,943 млрд теңге. За это время на переработку через EcoQolday отправили 180,5 тыс. тонн отходов.

Причем большая часть денег пришлась на 2026 год. За январь-сентябрь участникам выплатили 5,054 млрд теңге. Для сравнения, за весь 2025 год сумма составляла 884,4 млн теңге, а в 2024 году 4,6 млн теңге.

Объемы собранного вторсырья тоже растут. В 2024 году через систему на переработку направили 11,07 тыс. тонн отходов, в 2025 году уже 49,34 тыс. тонн. За девять месяцев этого года показатель достиг 120,14 тыс. тонн.

Как обычному человеку сдать отходы

EcoQolday работает как цифровая площадка между теми, у кого накопилось вторсырье, и компаниями, которые его собирают и перерабатывают.

Физические и юридические лица могут через мобильное приложение разместить заявку на продажу стеклотары, бумаги, картона, пластиковой упаковки или пленки. После этого пользователь выбирает сборщика и передает ему отходы.

Всего через систему уже заключили 113 договоров. Из них 78 со сборщиками, 21 с переработчиками и 14 с предприятиями полного цикла.

ОСИ и КСК тоже могут получать деньги за вторсырье

Отдельную схему предусмотрели для жилых домов.

ОСИ или КСК может зарегистрироваться в EcoQolday как образователь отходов. В таком случае на территории жилого комплекса устанавливают экобокс, а накопившееся вторсырье выкупает сборщик.

Есть и второй вариант. ОСИ или КСК регистрируется уже как сборщик, самостоятельно реализует вторсырье перерабатывающему предприятию и может получать выплаты от АО «Жасыл даму».

Такая схема уже работает в Астане. С января 2026 года в жилых комплексах города установили 53 экобокса для бумаги и пластика. Они охватывают более 130 многоквартирных домов.

До конца года в столице планируют установить еще 100 экобоксов и фандоматов для приема вторсырья.

EcoQolday создана для поддержки бизнеса, который занимается сбором и переработкой отходов, но пользоваться системой могут и жители. Через нее можно выбрать сборщика и передать накопившееся вторсырье, а ОСИ и КСК получили отдельный механизм работы с отходами своих домов.

Ранее BAQ.KZ разбирал, что происходит с раздельно собранным мусором в Алматы. Основатель ECO Network и Эко-Хабов Евгений Мухамеджанов рассказал, что даже если разные пакеты забирает один мусоровоз, вторсырье затем могут досортировать на специальном комплексе. Пластиковые бутылки, алюминиевые банки и другие пригодные материалы отбирают для дальнейшей переработки.

В Алматы развивается и отдельная сеть Эко-Хабов для самостоятельной сдачи вторсырья. Контейнеры для пластика, стекла и других отходов устанавливают в общественных местах, а в перспективе их число хотят довести до нескольких сотен. По словам эксперта, спрос уже есть, некоторые контейнеры заполняются быстрее, чем их успевают освобождать.

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