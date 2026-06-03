Казахстанцы стали реже снимать наличные: такое произошло впервые со времен пандемии

Жители Казахстана начали реже пользоваться банкоматами. По итогам января-апреля 2026 года объем снятия наличных по платежным карточкам казахстанских банков составил 8,1 трлн тенге. Это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достиг рекордных 8,4 трлн тенге, сообщает BAQ.kz со ссылкой на ranking.kz.

Примечательно, что снижение объема выдачи наличных зафиксировано впервые за последние пять лет. Последний раз подобная динамика наблюдалась в 2020 году, когда на фоне пандемии COVID-19 и карантинных ограничений объем обналичивания сократился на 2,9%.

Однако нынешняя ситуация принципиально отличается. Если тогда сокращение было связано с кризисом и ограничениями, то сейчас экономика работает в штатном режиме, растет потребительская активность, а безналичные платежи продолжают набирать популярность. Только за первые четыре месяца текущего года объем безналичных расчетов увеличился еще на 4,4%.

Наличные постепенно уступают место безналичным платежам

Несмотря на снижение, объем снятия наличных по-прежнему остается значительным. Для сравнения: десять лет назад, в январе-апреле 2016 года, казахстанцы обналичили по карточкам всего 2,6 трлн тенге. За десятилетие этот показатель вырос более чем втрое.

Однако гораздо показательнее другая тенденция. Роль наличных денег в общем обороте по платежным карточкам стремительно сокращается.

Если в 2016 году на снятие наличных приходилось 85,3% всех операций по карточкам, то сейчас этот показатель снизился до исторического минимума – 12,1%.

Еще в 2020 году доля наличных составляла 38,4%, а в 2021 году – 25,1%. За несколько лет структура платежей изменилась кардинально: сегодня казахстанцы все чаще используют банковские карты не для получения денег в банкомате, а для непосредственной оплаты товаров и услуг.

Международные системы теряют позиции

Большая часть операций по выдаче наличных по-прежнему приходится на международные платежные системы, однако их доля постепенно сокращается.

За первые четыре месяца текущего года через международные платежные системы было снято 5,6 трлн тенге против 6,1 трлн тенге годом ранее. Снижение составило 8,3%.

Одновременно укрепляют свои позиции локальные платежные системы. Объем выдачи наличных через них вырос с 2,2 трлн до 2,5 трлн тенге, или на 9,7% за год.

Рост особенно заметен в долгосрочной перспективе. Если в январе-апреле 2020 года через локальные системы было обналичено всего 65,4 млрд тенге, то сегодня показатель превышает 2,5 трлн тенге. Таким образом, за шесть лет объем операций вырос почти в 38 раз.

Visa остается лидером

Среди международных платежных систем крупнейший объем операций по выдаче наличных по-прежнему приходится на Visa International.

Через карты этой системы за январь-апрель 2026 года было снято 4,8 трлн тенге против 5 трлн тенге годом ранее.

На втором месте находится Mastercard Worldwide. Объем выдачи наличных через ее инфраструктуру сократился с 923,1 млрд до 735,7 млрд тенге.

Снижение также зафиксировано по UnionPay International – со 167,9 млрд до 126,7 млрд тенге.

Карты все чаще используют для оплаты, а не для снятия денег

Текущая статистика показывает, что платежные карточки в Казахстане постепенно перестают быть инструментом получения наличных денег.

Хотя объем операций по снятию средств все еще измеряется триллионами тенге, их доля в общем карточном обороте продолжает снижаться и уже достигла рекордно низкого уровня.

Сокращение выдачи наличных на фоне роста безналичных платежей свидетельствует о продолжающейся цифровизации финансового рынка и изменении потребительских привычек. Все больше казахстанцев предпочитают оплачивать покупки и услуги напрямую картой или через мобильные приложения, не прибегая к использованию наличных денег.

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