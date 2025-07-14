Предпродажа билетов на концерты легендарной поп-группы Backstreet Boys в Казахстане стартовала в 14 июля - и уже через несколько минут соцсети наполнились жалобами от поклонников, столкнувшихся с техническими сбоями, передаёт BAQ.KZ.

Хотя сайты по продаже билетов формально работали, многих пользователей встречала виртуальная очередь из десятков тысяч человек. Некоторые отмечали, что их позиции в очереди неожиданно сдвигались назад, другие - что после долгого ожидания система выдавала ошибку при попытке оплаты.

Особое возмущение вызвало то, что проблемы повторились, несмотря на уверения организаторов в их устранении после скандального старта продаж билетов на концерт Дженнифер Лопес.

"Вы издеваетесь? Вы объявили пресейл, сказали, что куча способов оплаты, что устранили все недоработки после проблем с Джей Ло. Я зашла ровно в 11:00 в приложении. Была 25-й в очереди! Я выбрала билеты, оплатила. Пришло смс о списании денег, в приложении — чек в PDF, где указано "оплата прошла успешно". Позвонила в колл-центр — подтвердили. А через 20 минут всё отменили!" — написала одна из пользовательниц в соцсетях.

Похожая ситуация произошла и с другими казахстанцами.

На момент публикации организаторы не прокомментировали массовые жалобы и отмены транзакций.

Напомним, концерты Backstreet Boys пройдут 19 сентября в Алматы и 21 сентября в Астане. Особенностью шоу будет то, что зрители соблюдают белый дресс-код. Турне в Казахстан стало частью мирового тура группы и вызвало огромный ажиотаж среди фанатов, желающих увидеть кумиров детства вживую.

Ранее организаторы сообщили, сколько налогов принесут концерты Джей Ло и Backstreet Boys в Казахстане.