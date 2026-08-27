Работа для миллионов: какие отрасли обеспечивают занятость в Казахстане

Во втором квартале 2026 года в экономике Казахстана были заняты 9,4 млн человек. Большинство – 7,3 млн – работали по найму, еще 2,1 млн относились к самостоятельно занятым, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Крупнейшей сферой занятости в стране остается торговля – на нее приходится 16,8% всех работающих казахстанцев. Фактически в этой отрасли занят примерно каждый шестой работающий житель страны.

На втором месте находится образование – 13,3%, далее следуют промышленность – 12,4% и сельское хозяйство – 10,5%.

На транспорт и складирование приходится 7,1% занятых, строительство – 6,8%, здравоохранение и социальное обслуживание – 6,6%.

Где работников стало больше

По сравнению со вторым кварталом 2025 года наиболее заметный прирост числа занятых зафиксирован в сфере операций с недвижимостью – на 37 тыс. человек.

В образовании количество работников увеличилось на 31,1 тыс., а в здравоохранении – на 21,2 тыс. человек.

Рост также отмечен в сфере искусства, развлечений и отдыха – на 15,1 тыс. человек, профессиональной, научной и технической деятельности – на 7,7 тыс., финансовой и страховой деятельности – на 7,4 тыс. человек.

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