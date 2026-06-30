Казахстанец отсудил 6,5 млн тенге за угнанный автомобиль

Таразский городской суд рассмотрел гражданское дело по спору о расторжении договора купли-продажи автомобиля и возврате денежных средств.

Истец обратился в суд с требованием расторгнуть сделку и взыскать 6,5 млн тенге, уплаченные за автомобиль Hyundai Elantra 2022 года выпуска.

Установлено, что в июне 2024 года между сторонами был заключён договор купли-продажи транспортного средства. Однако в октябре того же года автомобиль был изъят сотрудниками полиции в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, расследуемому в Алматы.

В ходе разбирательства выяснилось, что ранее автомобиль выбыл из законного владения собственника в результате угона и впоследствии был перепродан. Также установлены несоответствия идентификационных данных транспортного средства его фактическим характеристикам.

Кроме того, аналогичный автомобиль с идентичным VIN-номером был обнаружен на сайтах объявлений в Самаре, Российская Федерация, что подтвердило наличие несоответствий в документах при продаже.

Суд пришёл к выводу, что покупателю был передан автомобиль, не соответствующий сведениям, указанным в технической документации.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил иск в полном объёме: договор купли-продажи расторгнут, с ответчика взысканы 6,5 млн тенге, государственная пошлина и судебные расходы.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее казахстанец отсудил 21,5 млн тенге у автосалона за неисправную машину.

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