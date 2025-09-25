АО "НАК" "Казатомпром" готов поставлять топливо для АЭС в Казахстане. Об этом на пленарной сессии международного форума World Atomic Week в Москве сообщил первый заместитель председателя правления - главный директор по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром" Марат Тулебаев, передает BAQ.KZ.

"У Казахстана действительно есть планы по строительству трех АЭС. Конечно, "Казатомпром" напрямую не вовлечен в строительство, но он будет отвечать за обеспечение этих АЭС топливом", - сказал Тулебаев.

Он подчеркнул, что "Казатомпром" является одним из крупнейших производителей урана. Он отметил также, что основой принцип компании – это получить наибольшую экономическую отдачу от каждого килограмма урана.

Он также отметил, что мнения участников сессии совпадают о том, что мир ждет структурный дефицит урана в середине следующего десятилетия.

"Как известно, "Казатомпром" все эти годы был продавцом и поставщиком урана с очень низкой себестоимостью, обеспечивая энергетическую безопасность стран — производителей атомной энергии. За это время были освоены месторождения с самой низкой себестоимостью, и сейчас таких месторождений становится все меньше. Времена, когда уран был дешевым, уходят", - сказал Тулебаев.

По его словам, все это отражается как на краткосрочных, так и на долгосрочных прогнозах.

Также Марат Тулебаев отметил, что компания не представлена во всех звеньях ядерно-топливного цикла, но планирует согласно стратегии расширять свое присутствие в ЯТЦ.

"Мы также намерены расширять свое присутствие и за пределами Казахстана. Сейчас мы в контакте с партнерами, многие из которых присутствуют здесь. Казахстан всегда был открыт для партнерства внутри страны. У нас есть 12 совместных предприятий с лидерами урановой отрасли — Cameco, Orano, Росатом, CGN, SinoAtom. И все эти годы мы являемся надежным партнером для наших коллег — Tenex, Uranium One", - заключил Тулабев.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости строительства трех АЭС.

25 сентября в 12:00 в стране запущен всенародный конкурс на выбор названия первой атомной электростанции.